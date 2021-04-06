Умер сыгравший Дятлова в «Чернобыле» британский актер

В Великобритании от опухоли головного мозга умер актер Пол Риттер, который сыграл Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль» от HBO. Ему было 54 года.

Актер умер в понедельник, 5 апреля. О его смерти сообщил его агент газете The Guardian.

«Пол был исключительно талантливым актером, который играл разнообразные роли на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умен, добр и очень забавен», — сказал агент актера.

Пол Риттер умер дома, рядом с ним находились жена Полли и сыновья Фрэнк и Ной.

Для российского телезрителя Пол Риттер запомнился в роли заместителя главного инженера Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова. Он также сыграл Элдреда Уорпла в фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка» и полководца Суворова в «Екатерине Великой».

В 2006 году Пола Риттера номинировали на премию Лоренса Оливье за роль в фильме «Корам Бой», в 2009 году на премию «Тони» за главную роль в фильме «Нормандские завоевания».

В пятницу, 2 апреля, умер инженер, разработавший счетчик излучения для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭСЭ, Юрий Вакарин.