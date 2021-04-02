Умер инженер, разработавший счетчик излучения для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Умер инженер лаборатории радиометрических спектрометрических исследований человека и окружающей среды Юрий Вакарин. Он разработал счетчик излучения для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Мужчина скончался в Москве несколько дней назад. Тело обнаружили в его квартире на северо-западе столицы. Вакарину был 91 год.

Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность.

Юрий Вакарин посвятил всю свою жизнь изучению радиации, он использовал в работе методы измерения активности источников излучения и его силы. После аварии на Чернобыльской АЭС он активно участвовал в ликвидации последствий ЧП.

Инженер разрабатывал «портативные установки СИЧ» — Счетчика излучений человека. Прибор был нужен для определения активности гамма–излучающих радионуклидов в теле человека или отдельных его органах. Вакарин поставлял эти установки в Чернобыль и измерял содержание радионуклидов у населения зоны загрязнения. За свой вклад он получил Орден Мужества.

Инженер создал нескольких поколений таких счетчиков. Больше 30 лет они используются на различных производствах, связанных с риском облучения.