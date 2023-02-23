Знаменитости 23 февраля 2023, 01:26 Умер создатель культового звука в рекламе PlayStation Тоору Окада Скончался японский музыкант, автор звука в рекламе PlayStation Тоору Окада РИА «Новости»

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Японский музыкант и продюсер Тоору Окада скончался на 74-м году жизни. Как сообщило издание GameSpot, причина смерти — сердечная недостаточность.

На родине Окада известен как основатель рок-группы Moonriders. Их музыка оказала серьезное влияние на японских музыкантов.

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Весь остальной мир, особенно игровой, знает Окаду как создателя культового звука, который в рекламных роликах сопровождает логотип PlayStation. Sony использует его уже более 25 лет, сделав неотъемлемой частью бренда.

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В прошлом году компания Sony приняла решение повысить стоимость игровой консоли PlayStation 5 в связи со значительным ростом инфляции. Стоимость приставки в Европе выросла на 50 евро — до 549,99 евро. Китайским покупателям придется отдать за консоль на 400 юаней больше, японским — на пять тысяч иен. В США цены остались прежними.