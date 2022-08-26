Цены на PlayStation 5 возросли

Компания Sony приняла решение повысить стоимость игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу компании.

Причина повышения цен связана со значительным ростом инфляции. Кроме того, на решении сказалось «негативное влияние валютных трендов, которые создают давление во многих отраслях».

Стоимость консоли в европейских магазинах выросла на 50 евро — до отметки в 549,99 евро. В Великобритании к цене прибавилось 30 фунтов, в Австралии — 50 австралийских долларов. Китайским покупателям придется отдать за консоль на 400 юаней больше, а японским — на пять тысяч иен. Стоимость приставки не изменилась лишь в США.