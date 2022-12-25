Знаменитости 25 декабря 2022, 00:03 Умер солист британской группы Faithless Макси Джаз Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз умер в возрасте 65 лет Pxhere

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Умер солист британской электронной группы Faithless Максвелл Фрейзер, известный также как Макси Джаз. Об этом коллектив сообщил в Twitter-аккаунте. Музыканту было 65 лет.

«С разбитым сердцем сообщаем, что Макси Джаз мирно скончался во сне прошлой ночью. Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он также был прекрасным человеком, у которого было время для всех и мудрость, которая была одновременно глубокой и доступной», — говорится в сообщении Faithless.

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Музыканты добавили, что работать с Джазом было честью и настоящим удовольствием. По их словам, солист придал их работе надлежащий смысл и идею. Джаза назвали блестящим автором текстов и диджеем.

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Группу Faithless основали в 1995 году. Коллектив получил популярность благодаря композициям «Insomnia», «One Step Too Far», «God Is A DJ» и другим. Группа прекратила существование в 2011 году, но несмотря на это продолжала регулярно собираться вновь.

Ранее в возрасте 55 лет ушел из жизни клавишник британских рок-групп Primal Scream и Charlatans Мартин Даффи. По словам коллеги музыканта по одному из коллективов Тима Берджесса, смерть Даффи стала трагической потерей.