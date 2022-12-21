Знаменитости 21 декабря 2022, 05:38 Рок-музыкант Мартин Даффи скончался в возрасте 55 лет

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Клавишник британских рок-групп Primal Scream и Charlatans Мартин Даффи умер. Мужчине было 55 лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на социальные сети коллеги музыканта по одному из коллективов Тима Берджесса.

На данный момент не поступало информации о причинах и обстоятельствах гибели мужчины. По словам Берджесса, смерть клавишника стала «трагической потерей».

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К составу группы Primal Scream мужчина присоединился в 1986 году. Он принял участие в создании двух альбомов — Sonic Flower Groove (1987) и Primal Scream (1989). Кроме того, он являлся участником коллектива Charlatans.

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