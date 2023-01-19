Знаменитости 19 января 2023, 01:51 Умер режиссер клипа Queen «Богемская рапсодия» The Hollywood Reporter: режиссер клипа Queen «Богемская рапсодия» Говерс умер в 82 года Pxhere

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Ушел из жизни режиссер клипа легендарной группы Queen «Богемская рапсодия» и шоу American Idol Брюс Говерс. Ему было 82 года. О смерти Говерса сообщило издание The Hollywood Reporter.

Брюс Говерс умер 15 января в Санта-Монике. Причиной смерти режиссера послужили осложнения острой респираторной инфекции.

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Признание Говерс получил в 1975 году после съемок клипа на песню «Богемская рапсодия» популярной тогда группы Queen. Затем режиссер переехал из Великобритании в США.

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С 2001 по 2010 года Говерс работал над выпусками телешоу American Idol, которое выходило на канале FOX. В 2009 году режиссер получил за него премию Emmy.

Также Говерс за свою карьеру сотрудничал с такими известными группами и исполнителями, как The Rolling Stones, Бритни Спирс, Майкл Джексон, Пол Маккартни и многими другими.

Брюс Говерс принимал участие в организации премий Emmy и MTV Awards, а также комедийных и детских шоу.

В воскресенье, 15 января, стало известно о смерти советского певца и актера Вахтанга Кикабидзе. Артист ушел из жизни в 84 года. Последние годы Кикабидзе имел серьезные проблемы со здоровьем.