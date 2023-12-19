Эксклюзив 19 декабря 2023, 11:52 Умер ради профессии. Бледанс вспомнила о последних съемках с Красиловым в Осетии Эвелина Бледанс рассказала о последних съемках с танцором Красиловым в Осетии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Комедийный фильм «Как я встретил ее маму» режиссера Егора Сальникова стал последним, в котором участвовал танцор Дмитрий Красилов. Об этом в разговоре с «360» рассказала актриса Эвелина Бледанс, снимавшаяся вместе с ним.

По словам артистки, съемки проходили в Осетии этой осенью. Бледанс вспомнила, что погода тогда постоянно менялась — было то жарко, то холодно, приходилось раздеваться или кутаться в пуховый платок.

Реклама

Съемочная группа работала на площадке рядом со старинной крепостью, декорированной специально для фильма.

«У Димы всегда был позитивный настрой. Он был нереально позитивный. Я еще делилась в Instagram* (соцсеть запрещена в России) осенью, как мы с Димой скачем на фоне этой башни. Дима и его пузико очаровательное. Такое приятное воспоминание!» — вспомнила Бледанс.

Актриса добавила, что в последнее время часто виделась с Красиловым — на съемках, различных мероприятиях, на красных ковровых дорожках — вместе они «делали такое шоу».

«Диме всегда было все равно, кто и что о нем подумает. Ему предлагали игру, он сразу в нее включался. Таких людей, как он, крайне мало и в жизни, и в нашем профессиональном цеху. Все уже зажравшиеся, морду воротят, казенно делают», — поделилась Бледанс.

Артистка заявила, что никогда не обсуждала с Красиловым его здоровье. Но она предполагала, что у танцора были проблемы с сердцем.

«Это такая жизнь — человек умер ради своей профессии. Если бы он похудел, может, сердцу стало бы легче, но он перестал бы быть нужным зрителям. А Дима реально жил ради людей. Это был замечательный человек. Пусть, Пухляш, тебе земля будет пухом», — пожелала Бледанс.

О смерти Дмитрия Красилова, более известного как Пухляш, стало известно накануне. Его тело нашли в столичной квартире. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ.

Соцсеть Instagram* принадлежит признанной экстремистской организации Meta, запрещена в России