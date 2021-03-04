Умер певец Сергей Бразил Королев

Умер солист группы Brutto Сергей Королев. Ему было 35 лет. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

Уточняется, что последние два года артист лечился от онкологического заболевания. У него была глиобластома правого полушария головного мозга четвертой степени. В 2019 году Королеву делали операцию, после которой наступили улучшения. В итоге он все же не смог справиться с заболеванием.

«Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты сражался до конца», — написано на официальной странице группы в Instagram.

Ранее Алена Апина рассказала о здоровье Бориса Моисеева, который перенес инсульт. По ее словам, состояние артиста тяжелое. Об этом певица заявила в эфире программы «Судьба человека». По ее словам, Моисеев с трудом разговаривает. Поэтому сейчас сложно понять, что он хочет сказать. Апина в последнее время редко видится с исполнителем хита «Голубая луна».

«И очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем», — считает Апина.