Алена Апина сообщила о тяжелом состоянии Бориса Моисеева

Алена Апина рассказала о здоровье Бориса Моисеева, который перенес инсульт. По ее словам, состояние артиста тяжелое. Об этом певица заявила в эфире программы «Судьба человека».

Запись передачи опубликована на YouTube-канале «Россия 1». Апина поведала, что Моисеев болеет и чувствует себя неважно.

«И очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем. То есть этого человека было невозможно принимать без улыбки. Можно по-разному относиться к тому, что он делал, но это всегда было весело, задорно, эпатажно», — подчеркнула артистка.

По ее словам, Моисеев с трудом разговаривает. Поэтому сейчас сложно понять, что он хочет сказать. Апина в последнее время редко видится с исполнителем хита «Голубая луна».

Осенью 2020 года появилась информация, что Борис Моисеев после инсульта прикован к постели. Общественный деятель и адвокат Тамара Пухова рассказала, что состояние певца заметно ухудшилось. Актриса и певица Алена Кравец заявила, что их с Моисеевым общие знакомые подтверждают эти слухи.

Однако клинический психолог Елена Перелыгина, знакомая с ситуацией артиста, заявила, что все не так плохо. Она отметила, что певец полностью не восстановился после инсульта. Однако данные об ухудшившемся состоянии Моисеева неверны.