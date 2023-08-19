Знаменитости 19 августа 2023, 14:33 Умер народный артист России Игорь Ясулович ГИТИС сообщил о смерти народного артиста России Игоря Ясуловича РИА «Новости»

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Народный артист России Игорь Ясулович скончался на 82-м году жизни. О его смерти сообщили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — такое сообщение опубликовали в официальном Telegram-канале вуза.

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Никаких подробностей в ГИТИСе не привели. Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

Ясулович был актером театра и кино, режиссером, сценаристом, артистом дубляжа с неподражаемым и легко узнаваемым голосом.

Он начал играть в кино еще в 60-х годах прошлого века. Дебютной была роль физика Федорова в картине «Девять дней одного года» Михаила Ромма. Среди других известных работ — роли в «Бриллиантовой руке», «12 стульях», «Гардемаринах», «Том самом Мюнхгаузене», «Самой обаятельной и привлекательной» и многих других любимых россиянами кинолентах.

В июле артист попал в больницу из-за проблем с почками. Mash сообщал, что Ясулович перенес несколько операций. О его выписке стало известно 11 августа. Данные об этом подтвердила ТАСС его супруга.