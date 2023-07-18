Эксклюзив 18 июля 2023, 11:33 «Ничего экстраординарного». Сын актера Игоря Ясуловича заявил, что его госпитализировали планово Актера Игоря Ясуловича планово госпитализировали в Москве РИА «Новости»

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Актер, режиссер, народный артист России Игорь Ясулович попал в больницу в Москве. Его сын Алексей Ясулович заявил «360», что это плановая госпитализация.

«Игорь Николаевич госпитализирован планово, ничего экстраординарного в этом нет. Все нормально, все подконтрольно», — сказал он.

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Мужчина отказался раскрывать подробности и призвал СМИ блюсти врачебную тайну.

Широкой публике Игорь Ясулович известен по роли собаковода из фильма «Бриллиантовая рука», инженера Щукина из «12 стульев», Аронзона в «Статском советнике», по русскому дубляжу серии мультфильмов «Шрек», картин «Светская жизнь», «Сонная лощина», «Пятый элемент» и другим работам. В интервью «Известиям» актер рассказал о своей карьере и заявил, что современным фильмам не хватает героев.

О госпитализации 81-летнего актера в Москве сообщил Telegram-канал Mash. Его самочувствие якобы становилось хуже на протяжении последних нескольких дней, домой Игорю Ясуловичу вызвали скорую помощь. По информации канала, у него диагностировали острое повреждение почек, провели две операции и запланировали еще одну.