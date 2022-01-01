Умер легендарный волейболист Вадим Хамутцких
Трехкратный призер Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких скончался накануне. Об этом сообщили в ВК «Белогорье».
Как уточнил РИА «Новости» бывший директор и экс-главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин, причиной смерти спортсмена стала остановка сердца. Мужчина лег спать днем перед Новым годом и не проснулся.
«Замечательный парень был, все мы его любили, весь город (Белгород), вся страна. Царствие ему небесное. Похороны Хамутцких пройдут 4 января в Белгороде», — прокомментировал Шипулин.
За время, отданное спортивной карьере, Хамутцких семь раз становился чемпионом и шесть раз обладателем Кубка России, дважды победителем в Лиге чемпионов. В составе сборной России он завоевал одну серебряную и две бронзовых олимпийских медали, а также стал серебряным призером чемпионата мира в 2002 году.
В ноябре защитник молодежной хоккейной команды «Динамо» Валентин Р. почувствовал себя плохо во время матча с ЦСКА. Его экстренно отвезли в больницу, прооперировали, но спасти парня не удалось — 16-летний спортсмен умер.