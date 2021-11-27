Потерявший сознание во время игры хоккеист МХК «Динамо» умер в 16 лет

Защитник молодежной хоккейной команды «Динамо» Валентин Р. почувствовал себя плохо во время матча с ЦСКА 21 ноября. Его экстренно отвезли в больницу, прооперировали, но спасти парня не удалось — 16-летний спортсмен умер. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. <…> Сегодня Валентина не стало», — говорится в некрологе.

В пресс-службе отметили, что врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы в течение шести дней. В «Динамо» выразили соболезнования родным и близким хоккеиста и назвали смерть Валентина большой трагедией для всего динамовского хоккея.

В марте защитник петербургского МХК «Динамо» Тимур Файзутдинов умер от последствий попадания шайбы в голову во время матча. Его экстренно отвезли в реанимацию после полученной травмы, но врачи не смогли спасти спортсмена. Ему было 19 лет.