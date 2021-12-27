Умер канадский режиссер Жан-Марк Валле. Он снял «Далласский клуб покупателей»

Канадский режиссер Жан-Марк Валле, известный по фильму «Далласский клуб покупателей», скончался в возрасте 58 лет. Причина смерти неизвестна. Об этом сообщил сайт Variety.

О кончине режиссера сообщил его коллега Натан Росс, который высказался о Валле как о человеке, который всегда был верен творчеству, выступал за подлинность искусства и искал новые подходы к реализации своих задумок.

«Он был настоящим художником и щедрым, любящим парнем. Каждый, кто работал с ним, не мог не заметить его талант», — сказал Росс.

Фильм «Далласский клуб покупателей», в котором снялись Джаред Лето и Мэттью Макконахи, в 2013 году был отмечен рядом международных премий, включая «Оскар».

Жан-Марк Валле родился в Монреале 9 марта 1963 года. Он начинал свой путь с продюсирования короткометражных фильмов, которые получили признание. В 2005 году вышла его полнометражная лента — франкоязычный фильм C.R.A.Z.Y., снятый в Канаде, над которым Валле работал несколько лет. А сериал «Большая маленькая ложь», снятый Валле, в 2017 году был удостоен премии «Эмми».

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