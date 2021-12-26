Умер бывший шеф-редактор журналов Tatler и L’Officiel Эдуард Дорожкин

Журналист и один из основателей светской журналистики России Эдуард Дорожкин умер в возрасте 45 лет. Об его смерти на своей странице в Facebook написала его коллега Анетта Решетова.

Она проиллюстрировала свой пост совместной с Дорожкиным фотографией.

«Эдуарда больше нет. Наша сентябрьская фотография. И в это невозможно поверить», — сказано в сообщении.

Дорожкин в разное время занимал руководящие посты в журналах L’Officiel и Tatler, занимался выпуском газет «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life». Был постоянным внештатным автором газеты «Ведомости».

Свои соболезнования выразила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

«Эдуард Дорожкин был много лет моим шеф-редактором в журнале L’Officiel. Сегодня его не стало», — сказано в сообщении.

Официально о причинах смерти Эдуарда Дорожкина не сообщается. Но журналист Павел Пряников в своем Telegram-канале уточнил, что последние дни его коллега заболел коронавирусной инфекцией. Во время болезни у него оторвался тромб.