Знаменитости 12 апреля 2024, 21:17 Умер известный модельер Роберто Кавалли Итальянский модельер Роберто Кавалли умер на 84-м году жизни Freepik

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Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в 83 года. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

По данным издания, кутюрье долгое время болел. Других подробностей пока не приводилось.

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В 2023 году известный дизайнер стал отцом в шестой раз. Модель Сандра Нильсон родила ему сына. Нильсон и Кавалли объявили о своих отношениях в 2014 году.

Роберто Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. Он окончил Академию искусств, где осваивал азы оформления интерьера. Свой собственный бренд — Roberto Cavalli — модельер основал в 1970-х годах. Компания специализировалась на выпуске футболок, джинс и других модных предметов гардероба.