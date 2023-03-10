Здоровье 10 марта 2023, 14:23 Дизайнер Роберто Кавалли в шестой раз стал отцом в свои 82 года

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Всемирно известный итальянский дизайнер Роберто Кавалли в шестой раз стал отцом. Примечательно, что в ноябре мужчине исполнилось 82 года. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Daily Mail.

Модель Сандра Нильсон подарила дизайнеру сына. Нильсон и Кавалли вступили в отношения в 2014-м году.

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Впервые мужчина вступил в брак в 1964 году. Его супругой стала Сильванелла Джаннони, которая подарила ему сына и дочь. В конце 80-х дизайнер вступил в брак с австрийской моделью Евой Дюрингер, которая родила от него двоих мальчиков и девочку.

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