Умер французский режиссер Ив Ранье

В субботу, 24 апреля, стало известно о смерти французского актера и режиссера Ива Ранье. Ему было 78 лет. Причиной смерти стал инфаркт. Об этом сообщил телеканал LCI.

По предварительной информации, актер умер в своем доме в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен в ночь на субботу.

Ранье широко известен по главной роли в сериале из восьми сезонов «Комиссар Мулен». Он также сыграл в фильмах «Граф Монте-Кристо» режиссера Клода Отана-Лара, «Неистовый» Романа Полански, «Спасибо, жизнь» Бертрана Блие и многих других. За свою карьеру актер принял участие более чем в 50 картинах.

Накануне стало известно о смерти американского кинопродюсера Чарльза Фрайса. Ему было 92 года. Чарльз Фрайс большому количеству зрителей известен по работе над телесериалом «Удивительный Человек-паук». Он также основал кинокомпанию Charles Fries Production, которая позже была переименована в Fries Entertainment, в 1974 году.