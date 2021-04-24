Умер продюсер сериала «Удивительный человек-паук» Чарльз Фрайс

В субботу стало известно о смерти американского кинопродюсера Чарльза Фрайса. Ему было 92 года. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.

Чарльз Фрайс большому количеству зрителей известен по работе над телесериалом «Удивительный человек-паук».

«Чарльз Уильям Фрайс успешный продюсер и исполнительный директор кинокомпании Fries Entertainment, которого называли „крестным отцом телевизионного фильма“, умер в четверг. Ему было 92 года», — говорится в сообщении.

Фрайс основал кинокомпанию Charles Fries Production, которая позже была переименована во Fries Entertainment, в 1974 году. По предварительной информации, компания сняла самостоятельно или приняла участие в съемках более 275 часов фильмов, мини-сериалов и сериалов.

Также за плечами у кинопродюсера работа с мини-сериалом «Марсианские хроники», снятом по мотивам книги Рэя Брэдбери, документальной драмой «Горький урожай» и другими картинами. Известно, что в 1986 году в честь Фрайса была открыта звезда на «Аллее славы» в Голливуде.

Несколько дней назад умер американский продюсер Монте Хеллман. Ему был 91 год. Последние дни он провел в больнице, куда попал после паления в собственном доме.