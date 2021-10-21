Умер экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий

В четверг в Санкт-Петербурге скончался бывший участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий. Об этом в Facebook сообщили друзья музыканта.

Галицкому было 65 лет. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

«Сегодня ночью безвременно ушел из жизни Дмитрий Галицкий. Прощай, Дима! Сегодня листопад, о котором ты написал и спел такую классную песню — с дождем, но некоторые его слезинки уже превратились в снег», — написал музыкант Сергей Челяев на своей странице в Facebook.

Его друг Юрий Орлов рассказал в соцсетях, что они с Галицким дружили и много общались, собирали винил.

В конце 90-х Галицкий был клавишником группы «ДДТ», вместе с коллективом записал диск «Любовь». Также он работал Евгением Осиным, потом начал сольную карьеру.

В начале октября умер знаменитый японский композитор Коити Сугияма. Мужчине было 90 лет. Он стал известен благодаря созданию музыки к игровой франшизе Dragon Quest. За свою жизнь музыкант создал более 500 композиций для серии этих игр. По предварительным данным, мужчина умер от септического шока.