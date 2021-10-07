Умер японский композитор Коити Сугияма

Знаменитый японский композитор Коити Сугияма умер. Мужчине было 90 лет. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на официальный сайт компании SquareEnix.

Музыкант получил известность благодаря созданию музыки к игровой франшизе Dragon Quest. За свою жизнь он создал больше 500 композиций для серии этих игр. Последнюю композицию — трек для 12-й части игровой эпопеи — композитор написал весной 2021 года.

Одну из песен, которые создал Сугияма, воспроизвели на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

Отмечается, что мужчина умер от септического шока.