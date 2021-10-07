07 октября 2021, 12:14
Умер японский композитор Коити Сугияма
Композитор Коити Сугияма умер на 91-м году жизни
Знаменитый японский композитор Коити Сугияма умер. Мужчине было 90 лет. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на официальный сайт компании SquareEnix.
Музыкант получил известность благодаря созданию музыки к игровой франшизе Dragon Quest. За свою жизнь он создал больше 500 композиций для серии этих игр. Последнюю композицию — трек для 12-й части игровой эпопеи — композитор написал весной 2021 года.
Одну из песен, которые создал Сугияма, воспроизвели на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.
Отмечается, что мужчина умер от септического шока.