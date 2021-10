Умер автор саундтреков к фильмам «Вилли Вонка» и «Голдфингер»

Британский композитор и поэт Лесли Брикасс, написавший песни к фильмам «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» и «Голдфингер», ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом написала «Би-би-си».

Автор песен Candyman и Pure Imagination умер во сне. Это произошло во вторник утром. Брикасс скончался на 91-м году жизни.

Джоан Коллинз — бывшая жена актера Энтони Ньюли, много лет работавшего с Брикассом, — заявила, что он был «одним из величайших авторов нашего времени». Брикасс написал песни Goldfinger и You Only Live Twice для фильмов о Джеймсе Бонде, а также мюзикл «Остановите Землю — я сойду».

Брикасс родился в английской столице в 1931 году. После окончания начальной школы и колледжа поступил в Кембриджский университет. Также известен как автор мюзиклов и фильмов «Доктор Дулиттл», за который в 1967 году был впервые удостоен премии «Оскар», «Рев грима, запах толпы», «Скрудж» и других. Кроме того, является обладателем премии «Грэмми». Сотрудничал с многими авторами, среди которых Джон Барри, Джерри Голдсмит, Куинси Джонс.

