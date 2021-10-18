Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений ковида. Ему было 84 года. Об этом сообщили на его странице в Facebook.

«Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь и председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США, умер сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19», — сказано в сообщении.

Колин Пауэлл — один из основных участников событий, которые предшествовали вторжению США в Ирак в 2003 году. Во время заседания СБ ООН 5 февраля Пауэлл заявил, что получил из первых рук информацию: речь шла о технологиях по производству биологического оружия, которые якобы были у Ирака Саддама Хусейна.

В качестве доказательства своих слов бывший госсекретарь показал пробирку с белым порошком. Он утверждал, что это образец оружия массового уничтожения, которое делали на заводах Ирака. Позже выяснилось, что Пауэлла дезинформировали агенты ЦРУ — оказалось, что пробирки были фальшивыми.

Пауэлл занимал пост госсекретаря в администрации 43-го президента США Джорджа Буша — младшего в 2001–2005 годах.