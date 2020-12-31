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    31 декабря 2020, 15:55

    Умер автор музыки для «Борсалино» Клод Боллинг

    Екатерина Шамина

    Французский джазовый пианист, композитор Клод Боллинг умер в возрасте 90 лет во вторник, 29 декабря. Он писал музыку для многих французских фильмов, ставших классикой.

    Музыкант умер в госпитале Сен-Клу в пригороде Парижа, сообщил Le Point. Он «страдал множеством болезней».

    Французская актриса Брижит Бардо тяжело восприняла новость об уходе Клода Боллинга. В Twitter она написала, что он унес с собой ее юность и 60 лет верной дружбы, радости жизни.

    Клод Боллинг родился 10 апреля 1930 года в Каннах. Во время оккупации переехал в Ниццу, где учился у мультиинструменталистки одного из женских оркестров Мари-Луизы «Боб» Колин.

    В 16 лет Клод переехал в столицу Франции, где собрал свой оркестр. В 18 лет выпустил первую пластинку.

    Российскому зрителю Клод Боллинг известен как автор музыки к фильмам «Борсалино» с Аленом Делоном и Бельмондо, «Полицейская история», «Калифорнийская сюита» и множеству других.

    Во Франции музыканта называли корифеем в мире джаза. В середине прошлого века он внес значительный вклад в развитие этого музыкального направления.

    В четверг, 31 декабря, во Франции умер актер, исполнитель роли Жофрея в серии фильмов «Анжелика — маркиза ангелов» Робер Оссейн.