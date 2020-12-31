Умер автор музыки для «Борсалино» Клод Боллинг

Французский джазовый пианист, композитор Клод Боллинг умер в возрасте 90 лет во вторник, 29 декабря. Он писал музыку для многих французских фильмов, ставших классикой.

Музыкант умер в госпитале Сен-Клу в пригороде Парижа, сообщил Le Point. Он «страдал множеством болезней».

Французская актриса Брижит Бардо тяжело восприняла новость об уходе Клода Боллинга. В Twitter она написала, что он унес с собой ее юность и 60 лет верной дружбы, радости жизни.

Клод Боллинг родился 10 апреля 1930 года в Каннах. Во время оккупации переехал в Ниццу, где учился у мультиинструменталистки одного из женских оркестров Мари-Луизы «Боб» Колин.

В 16 лет Клод переехал в столицу Франции, где собрал свой оркестр. В 18 лет выпустил первую пластинку.

Российскому зрителю Клод Боллинг известен как автор музыки к фильмам «Борсалино» с Аленом Делоном и Бельмондо, «Полицейская история», «Калифорнийская сюита» и множеству других.

Во Франции музыканта называли корифеем в мире джаза. В середине прошлого века он внес значительный вклад в развитие этого музыкального направления.

В четверг, 31 декабря, во Франции умер актер, исполнитель роли Жофрея в серии фильмов «Анжелика — маркиза ангелов» Робер Оссейн.