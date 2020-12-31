Умер французский актер Робер Оссейн

Робер Оссейн родился 30 декабря 1927 года в Париже. Его отец Андре Оссейн был скрипачом и композитором, а мама Анна Минковская — пианисткой и театральной актрисой. Благодаря матери Оссейн знал русский язык и всю жизнь был большим поклонником русского искусства, а также был близок с Россией.

В России он известен, прежде всего, по роли графа Жоффрея де Пейрака в киносаге «Анжелика — маркиза ангелов». Оссейн снялся более чем в 100 кино- и телефильмах.

Среди известных ролей артиста также работы в таких фильмах, как «Запрещенные священники» (1973), «Профессионал» (1981), «Одни и другие» (1981), «Мужчина и женщина 20 лет спустя» (1986), «Отверженные» (1995), «Профессионалы» (2004), Пропавшая в Довиле» (2007), «Человек и его собака» (2009).

Оссейн сочетал актерскую карьеру с продюсерской деятельностью, режиссурой. Кроме того, одно время он являлся художественным руководителем парижского театра «Мариньи». Актер удостоен звания командора ордена Почетного легиона.