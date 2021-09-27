Ширвиндт объявил о своем уходе из Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заявил, что уходит с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. По его словам, он уже отправил соответствующее заявление в столичный департамент культуры.

Ширвиндт напомнил, что 20 лет и семь месяцев назад он по просьбе труппы и по согласованию с мэрией города занял эту должность, однако теперь пришло время уйти.

«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — сказал он в комментарии ТАСС.

По его словам, в дальнейшем он хочет продолжать сотрудничество с театром, появиться на сцене, но окончательное решение на этот счет зависит не от него.

«Это зависит от боженьки и родного департамента, который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром», — пояснил артист.

При этом директор Театра сатиры заявил РИА «Новости», что не может подтвердить информацию об уходе Ширвиндта с поста художественного руководителя.