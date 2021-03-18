Умер актер сериала «Санта-Барбара» Генри Дэрроу

Актер Генри Дэрроу, исполнивший в сериале «Санта-Барбара» роль Рафаэля Кастильо, умер 14 марта в возрасте 87 лет. Об этом сообщил агент артиста Майкл Б. Драксман на своей странице в Facebook.

Уточняется, что за игру в нашумевшем сериале Дэрроу получил премию «Эмми». Его настоящее имя — Энрике Томас Дельгадо. Будущий актер родился в Нью-Йорке в 1933 году, а потом переехал в Пуэрто-Рико, написала «Экспресс газета».

В 1970-х годах он сыграл полицейского Мэнни Куинлана в сериале середины «Гарри О». Также ему досталась роль детектива Манолито Монтойи в вестерн-сериале «Высокий кустарник». Кроме этого, Генри стал первым латиноамериканским актером, который перевоплотился на телевидении в Зорро. Мужчину прозвали «гордостью Пуэрто-Рико».

Ранее сообщалось о смерти актера Яфет Котто, известного по ролям в фильмах «Чужой» и «Бегущий по лезвию». У артиста на ближайшее время были назначены интервью, съемки в фильмах, таких как G.I. Joe, в картине Тома Круза. Котто хотел в ближайшее время выпустить книгу и создать религиозную организацию, основанную на учении Йогананды. Ему был 81 год.