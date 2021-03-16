Умер актер из фильмов «Чужой» и «Бегущий по лезвию»

В США 13 марта умер актер Яфет Котто, известный по ролям в фильмах «Чужой» и «Бегущий по лезвию». Ему был 81 год.

Как сообщило издание Daily Star, для близких его кончина стала неожиданной.

«Ты играл злодея в кино, но для меня и многих других ты настоящий герой», — написала его жена Тесси Синахон.

Она отметила, что у актера было много планов. У него были назначены интервью, съемки в фильмах, в таких как G.I. Joe, в картине Тома Круза. Яфет Котто хотел в ближайшее время выпустить книгу и создать религиозную организацию, основанную на учении Йогананды.

Яфет Котто родился в Нью-Йорке 15 ноября 1939 года. Его дебютом стала роль Отелло. Российскому телезрителю он запомнился по роли злодея мистера Бига в восьмом фильме о Джеймсе Бонде. Также он сыграл в фильме «Чужой» и «Бегущий по лезвию».

Актер утверждал, что встречался с НЛО. Он заявлял порталу Vice, что каждый раз, когда переезжает в новый арендованный дом, видит космический корабль. Позже оказалось, что инопланетян он начал встречать с 10 лет.