Умер актер-карлик из «Американской истории ужасов»

Для них смерть актера была неожиданной. Ли было 54 года, он скончался в своем доме 9 сентября.

Стиви Ли начинал свою карьеру в рестлинге и для этого взял псевдоним Марионетка Психо Гном, отметила «Газета.ru».

«Его любили многие, друзья были его семьей, поклонники обожали, но у него остался лишь его брат Джим», — рассказали в организации Impact Wrestling.

Стиви Ли исполнил роли в фильмах «Оз: Великий и Ужасный», «Бэйб» и «Американский пирог: Голая миля», а также сериалах «Чудаки» и «Американская история ужасов». Он выступал в многочисленных телешоу.

Ранее умер композитор и музыкант фанк-группы Kool & the Gang Рональд Белл. Ему было 68 лет. Мелодии коллектива звучали в фильмах «Лихорадка субботним вечером», «Рокки» и «Криминальное чтиво». Исполнители играли в разных стилях — от джаза до рока и поп-музыки.