Написавший музыку к «Криминальному чтиву» композитор умер в США

В США ушел из жизни композитор и музыкант фанк-группы Kool & the Gang Рональд Белл. Мелодии коллектива звучали в фильмах «Лихорадка субботним вечером», «Рокки» и «Криминальное чтиво».

Белл скончался в возрасте 68 лет в собственном доме на Виргинских островах, сообщило издание Variety. Кончину музыканта подтвердила жена и агент Тиа Синклер Белл. Причины смерти не называются. У него остались 10 детей и несколько внуков.

В 1964 году Рональд Белл вместе с братом основал группу Kool & The Gang. Коллектив играл в разных стилях — от джаза до рока и поп-музыки. Популярность он обрел в 1970-е благодаря в том числе песням Jungle Boogie, Summer Madness и Celebration. Последняя стала главным хитом коллектива.

За саундтрек к фильму «Лихорадка субботним вечером» Kool & the Gang в 1978 году удостоили премии «Грэмми». В ленте звучала их песня Open Sesame.

Накануне стало известно о смерти легенды электронной музыки Саймона Кокса. По версии СМИ, он страдал фиброзом легких. Группа Silver Apples, основанная вместе с Дэнни Тейлором в 1967 году, вновь обрела популярность в 1990-х.