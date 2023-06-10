Знаменитости 10 июня 2023, 02:25 Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе Сыгравший Денниса Марковски в сериале «Во все тяжкие» Майк Батайе умер в 52 года Pxhere

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Американский актер Майк Батайе, сыгравший роль Денниса Марковски в сериале «Во все тяжкие», умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на семью артиста.

«С большой грустью и тяжестью на сердце я и мои сестры сообщаем о кончине нашего дорогого брата», — опубликовал заявление семьи еженедельник.

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Причиной смерти актера стал сердечный приступ, Батайе умер во сне. В сериале «Во все тяжкие» артист сыграл роль менеджера промышленной прачечной Lavanderia Brilliante. Актер снимался в сериале «В Филадельфии всегда солнечно» и «Батл Крик».

Накануне стало известно, что актер и юморист Пэт Купер, известный по роли в фильмах «Ангелы Чарли»,скончался на 94-м году жизни в своем доме в Лас-Вегасе. Купера также можно встретить в фильмах и сериалах «Анализируй это» и «Закон Лос-Анджелеса».