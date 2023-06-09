Знаменитости 09 июня 2023, 16:04 Актер из «Ангелов Чарли» Пэт Купер умер в возрасте 93 лет

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Актер и юморист Пэт Купер, известный по роли в фильмах «Ангелы Чарли», скончался на 94-м году жизни в своем доме в Лас-Вегасе. Об этом написала «Москва.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Продюсер Стив Гаррин назвал Купера честным человеком, на которого можно было положиться в любых обстоятельствах.

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Купера также можно встретить в фильмах и сериалах «Анализируй это» и «Закон Лос-Анджелеса». Помимо актерской карьерой, он выступал как комик.