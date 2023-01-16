16 января 2023, 15:47
Умер актер из «Физрука» и «Папиных дочек»
ТАСС: тело актера Владимира Ипатова нашли в его квартире в Москве
Тело российского актера Владимира Ипатова обнаружили в его собственной квартире в Москве. Об этом сообщил ТАСС.
Актера нашла его дочь Ксения. До Нового года мужчина перестал выходить на связь. Подождав около двух недель, женщина обратилась в полицию.
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Прибывшие по адресу проживания Ипатова правоохранители вскрыли дверь квартиры по улице Генерала Антонова. Тело обнаружили в присутствии дочери 64-летнего артиста.
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Согласно предварительной информации, полицейские не нашли на нем следов насильственной смерти.
Ипатов известен российским зрителям по работам в сериалах «Папины дочки», «Физрук» и «Интерны». Также он снимался в полнометражной картине «Последний богатырь». Всего в послужном списке актерской карьеры Ипатова 55 работ.
На прошлой неделе стало известно о смерти артиста телевидения и театра Михаила Дроботова. Зрителям он запомнился в том числе по сериалу «Ликвидация».
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