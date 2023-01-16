Знаменитости 16 января 2023, 15:47 Умер актер из «Физрука» и «Папиных дочек» ТАСС: тело актера Владимира Ипатова нашли в его квартире в Москве Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Тело российского актера Владимира Ипатова обнаружили в его собственной квартире в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Актера нашла его дочь Ксения. До Нового года мужчина перестал выходить на связь. Подождав около двух недель, женщина обратилась в полицию.

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Прибывшие по адресу проживания Ипатова правоохранители вскрыли дверь квартиры по улице Генерала Антонова. Тело обнаружили в присутствии дочери 64-летнего артиста.

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Согласно предварительной информации, полицейские не нашли на нем следов насильственной смерти.

Ипатов известен российским зрителям по работам в сериалах «Папины дочки», «Физрук» и «Интерны». Также он снимался в полнометражной картине «Последний богатырь». Всего в послужном списке актерской карьеры Ипатова 55 работ.

На прошлой неделе стало известно о смерти артиста телевидения и театра Михаила Дроботова. Зрителям он запомнился в том числе по сериалу «Ликвидация».