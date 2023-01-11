11 января 2023, 09:16
Скончался актера сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов
Коллеги сообщили о смерти в Одессе актера из сериала «Ликвидация» Михаила Дроботова
Советский и украинский артист кино, театра и телевидения Михаил Дроботов ушел из жизни на 65-м году жизни. Зрители его знают по сериалу «Ликвидация». О смерти актера сообщили его коллеги в соцсетях.
«Наш дорогой друг и любимый партнер Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить», — написала на своей странице актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко.
Реклама
При этом она не назвала причину смерти. Известно, что актер скончался еще 6 января, но публике сообщили печальную новость только сейчас. Украинское издание vgorode.ua уточнило, что Дроботов умер в Одессе.
Реклама
Артист служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, также он являлся режиссером Театра на Чайной в Одессе. Дроботов снимался в кинопроектах российско-украинского производства. В частности, его можно было увидеть в сериалах «Следствие любви», «Шулер», «Сонька Золотая Ручка» и других.
Актеры
Реклама
Реклама