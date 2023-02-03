03 февраля 2023, 18:18
«Умел сделать нежным металл». Эксперт моды Лисовец раскрыл главный талант Пако Рабана
Стилист Лисовец: Пако Рабан считается родоначальником представления металла на подиуме
Французский модельер Пако Рабан умер во Франции в 88 лет. Он смело экспериментировал со всевозможными материалами. Кутюрье считают родоначальником представления металла на подиуме, жесткость которого он талантливо превращал в нежность. Об этом в беседе с «360» сообщил эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.
«Это единственный в мире модельер — родоначальник металла на подиуме. Человек, который искусно вводил металл на подиум, играл с ним. Он делал это изысканно, когда металлические платья выглядели невероятно красиво. И металл хоть и звучит жестко, выглядел очень мягким, нежным и блестящим», — отметил Лисовец.
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Он добавил, что все связанное в мире моды с крупными металлическими пайетками и цепями — это Пако Рабан.
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Кутюрье пригласил на подиум темнокожих манекенщиц и стал использовать в своих дефиле музыкальное сопровождение.
Мода
Франция
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