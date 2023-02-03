Важное 03 февраля 2023, 16:50 Ушел из жизни Пако Рабан Модельер Пако Рабан умер на 89-м году жизни YouTube

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Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет во Франции. О смерти кутюрье сообщила газета Le Monde.

По данным газеты, Рабан скончался в департаменте Финистер на западе страны. Причины не называются.

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Модельер родился 18 февраля 1934 года в семье закройщицы ателье и военного. Рабан учился на отделении архитектуры в Ecole des Beaux Arts, однако с годами отдал предпочтение моде. В этой сфере он был настоящим революционером. В своей первой коллекции в 1966 году кутюрье использовал бумагу, пластик и металл.

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Рабан первым начал использовать в своих дефиле музыкальное сопровождение. Кроме того, в его показах принимали участие темнокожие манекенщицы еще до того, как это стало широко распространено.

На протяжении карьеры модельер продолжал смелые эксперименты со всевозможными материалами, использовал геометрические прогрессии. Кутюрье создавал эскизы костюмов для кинокартины «Барбарелла» 1968 года. По его словам, на образ амазонки будущего его вдохновило феминистическое движение.

Свои первые духи Calandre Рабан создал в 1969 году, а в 1973 году совершил настоящий прорыв в мире парфюмерии, выпустив мужской аромат Paco Rabanne pour Homme, в котором запах цветов смешивался с древесными нотами.

Модельер был участником акции по сбору средств для Фонда борьбы со СПИДом. Он перечислял часть дохода с продажи каждого флакона BlackXS for her в организацию Sidaction, которая финансировала программы по борьбе с этой смертельной болезнью.

В 2005 году он посетил Москву с первой выставкой рисунков. Тогда в беседе с «Известиями» модельер заявил, что разочарован отсутствием идей в мире моды. По его словам, модная индустрия попала в руки финансистов.

Говоря о продаже своего модного дома, он уточнил, что сделал это по экономическим причинам. Место креативного дизайнера Paco Rabanne заняла Розмари Родригес, а затем ее сменил Патрик Робинсон.