Знаменитости 20 апреля 2024, 05:11 Ума Турман встретилась с актерами «Криминального чтива» в честь 30-летия фильма РИА «Новости»

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Актриса Ума Турман вместе с коллегами по цеху Джоном Траволтой и Сэмюэлем Л. Джексоном встретились в честь 30-летия фильма «Криминальное чтиво» на фестивале классического кино TCM 2024 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание Boda.

Событие стало важным для артистов, которые получили мировую известность благодаря ролям в этом проекте.

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Турман появилась в строгом наряде, состоящем из черной футболки, кардигана и широких штанов. К образу звезда добавила широкий серебряный пояс и сандалии на ремне. Также артистка предпочла нанести легкий макияж, который подчеркнул естественную красоту женщины.

Ранее стало известно, что Ума Турман сделала аборт в 15 лет. Она рассказала об этом журналистам, когда выступала против запрета абортов в Техасе. Звезда призналась, как случайно забеременела в молодом возрасте и решила избавиться от плода, чтобы продолжить актерскую карьеру.