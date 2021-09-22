22 сентября 2021, 19:24
Ума Турман делала аборт в 15 лет
Актриса Ума Турман рассказала о том, что в 15 лет сделала аборт. Об этом сообщило издание «Дни24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным ИА Nation News, актриса рассказала об этом, когда выступала против запрета абортов в Техасе.
Она уточнила, что в подростков возрасте забеременела незапланированно и решила прерваться беременность, чтобы не испортить актерскую карьеру.
«Тогда я жила с одним чемоданом в Европе, вдали от своей семьи, собиралась начать работать», — поделилась Ума Турман.
Актриса заключила, что очень переживала из-за этого.