Ума Турман делала аборт в 15 лет

Актриса Ума Турман рассказала о том, что в 15 лет сделала аборт. Об этом сообщило издание «Дни24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным ИА Nation News, актриса рассказала об этом, когда выступала против запрета абортов в Техасе.

Она уточнила, что в подростков возрасте забеременела незапланированно и решила прерваться беременность, чтобы не испортить актерскую карьеру.

«Тогда я жила с одним чемоданом в Европе, вдали от своей семьи, собиралась начать работать», — поделилась Ума Турман.

Актриса заключила, что очень переживала из-за этого.