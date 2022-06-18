Улицу Ливерпуля временно назвали в честь Пола Маккартни к его 80-летию

Бывшему участнику группы The Beatles Полу Маккартни 18 июня исполнилось 80 лет. В честь этого события в Ливерпуле, на малой родине музыканта, временно переименовали улицу в его честь. Об этом написала газета Liverpool Echo.

Выбор властей пал на Мэттью-стрит — там расположен клуб Cavern Club, где ливерпульская группа часто давала концерты в начале своей карьеры. Одна из центральных улиц города будет носить новое название лишь до 24 июня, затем ее переименуют обратно.

По данным издания, на востоке Ливерпуля также переименовали зал для игры в бинго из Mecca bingo в Macca Bingo (Макка — прозвище Пола Маккартни).

Маккартни был басистом легендарного коллектива The Beatles с 1960 по 1970 год. После ухода из группы занялся сольной карьерой, которую продолжает до сих пор. Музыкант в 1997 году получил рыцарское звание за вклад в развитие музыки.

Знаменитый режиссер Питер Джексон в конце 2021 года представил фильм The Beatles: Get Back. Пол Маккартни назвал картину точным портретом того, какими были участники группы.