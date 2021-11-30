Вышел документальный фильм о The Beatles

Документальный фильм The Beatles: Get Back вышел на стриминговом сервисе Disney+. Режиссером картины стал Питер Джексон, известный по фильмам «Властелин колец» и «Кинг-Конг», написало РИА ФАН со ссылкой на NME.

По словам режиссера, в связи со своей политикой студия Disney хотела вырезать из фильма всю ненормативную лексику. Однако Джексон и сами оставшиеся в живых участники The Beatles — Пол Маккартни и Ринго Старр — настояли на том, чтобы фильм вышел без цензуры.

«Пол описывает фильм как нечто очень грубое. Он сказал мне: „Это очень точный портрет того, какими мы были тогда“. Ринго сказал: „Это правдиво“. Правдивость важна для них более всего. Они не хотят обеления или дезинфекции», — рассказал режиссер.

В итоге студии пришлось пойти на компромисс и оставить всю ненормативную лексику в фильме. В начале картины появилось предупреждение об использовании мата и сценах курения.

Изначально фильм должен был выйти еще летом, однако Питер Джексон сам отсрочил премьеру, так как хотел взять дополнительное время на редактуру.