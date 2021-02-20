Русскоговорящего блогера из Минска Влада «A4» Бумагу уличили в плагиате

Популярного рускоговорящего YouTube-блогера Влада «A4» Бумагу пользователи раньше ловили на плагиате — многие обложки ютубера из Минска слишком напоминали юзерам работы западного блогера MrBeast. Сейчас ситуация вышла за рамки канала Влада, ведь на визуальную схожесть контента обратил внимание сам MrBeast.

Американский ютубер Джимми Дональдсон, более известный по псевдониму MrBeast, опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором пожаловался подписчикам на плагиат. Чтобы не быть голословным, к твиту он прикрепил ряд изображений, на каждом из которых показаны скрины с превью некоторых роликов MrBeast и Влада Бумаги.

«Самый большой канал в России просто снимает мои эскизы и фотошопит его лицо на моем», — написал американский ютубер.

Всего за сутки пост набрал больше 179 тысяч отметок «нравится», и число сделанных ретвитов уже перевалило за отметку в 6,9 тысячи. А в комментариях к твиту уже появился схожий коллаж, на котором также можно увидеть изображения превью роликов Влада Бумаги, но в сравнении уже с другим блогером.

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