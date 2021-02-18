TikTok-блогеры запустили флешмоб с танцами под русские песни

Новый флешмоб набирает популярность в TikTok. Блогеры стали танцевать под русские песни, а особое место композиция группы Boney M. о Григории Распутине.

Благодаря песне о Григории Распутине в TikTok появился #rasputinchallenge. Блогеры танцуют под первый куплет, исполненный на английском языке. В переводе он звучит так:

Давным-давно жил в России один человек.

Он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь.

Большинство людей смотрело на него с ужасом и страхом,

Но московские красотки находили его чрезвычайно милым

За время существования челленджа в соцсетях разлетелись уже тысячи роликов с танцами.

Большинство видео снимают парни, которые под песню не только танцуют, но и демонстрируют свои мышцы на фразе о большом и сильном Распутине.

Встречаются и такие ролики. Здесь к челленжду решил присоединится маскот хоккейного клуба Toronto Maple Leafs.

Кадры с танцами набирают миллионы просмотров и лайков. При этом блогеры снимают видео и под другие русские песни. Пользователи отмечают, что подобные челленджи могут помочь узнать иностранцам культуру и историю России.