Знаменитости 10 мая 2023, 02:15 Украинцы накинулись на Бузову с оскорблениями в Швейцарии Украинские туристы оскорбили Бузову в одном из отелей Цюриха РИА «Новости»

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Неприятная ситуация, связанная с российской певицей Ольгой Бузовой, случилась в швейцарском городе Цюрих. Там украинские туристы стали приставать к звезде с провокационными вопросами. Видео появилось на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.

Двое украинских туристов увидели Бузову в одном из отелей и стали ее провоцировать. Они пытались задать ей вопросы по поводу спецоперации, но певица не стала им отвечать.

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После этого Бузова поспешила уйти от провокаторов и зашла быстро в лифт. Однако один из украинцев, который записывал все происходящее на видео, начал утверждать, что «поговорил» с певицей, а потом оскорбил ее. При этом он говорил, что все происходило в одном из самых дорогих отелей Цюриха.

Ранее украинцы атаковали в Монако певца Филиппа Киркорова, который находился на улице без охраны. Несколько человек стали оскорблять Киркорова и приставать к нему с вопросом: «Чей Крым?». А потом они предложили ему посмотреть на мальчика, который, по их словам, являлся беженцем. Артист не стал реагировать на крики и продолжил прогулку.