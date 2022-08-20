Украинцы пристали к Филиппу Киркорову на улице в Монако

Украинцы атаковали певца Филиппа Киркоров в Монако. Артист находился на улице без охраны.

Об инциденте сообщил Telegram-канал «Немалахов». По информации канала, Киркова начали оскорблять и приставать с вопросом «чей Крым?». На этом украинцы не остановились и предложили ему посмотреть на мальчика, который, по их словам, является беженцем.

После этого, они посоветовали Киркорову, чтобы он уезжал из Монако, потому что «здесь ему делать нечего». Артист проигнорировал крики и продолжил прогулку.

В июле певец пригласил военных, принимавших участие в специальной операции и проходивших лечение в госпиталях Крыма, посетить его будущие концерты. В своем обращении к зрителям Киркоров объявил, что сейчас всем очень важно сплотиться, чтобы показать, какую силу представляет Россия.

Киркорова не пустили в Молдавию из-за подозрения в получении денег от оппозиционной партии. Певец — свидетель по делу об обвинении Марины Таубер в незаконном финансировании партии «Шор».