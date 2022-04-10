Украинские СМИ сообщили об отмене концертов Ани Лорак в России

Украинские СМИ сообщили, что певица Ани Лорак якобы временно отказалась выступать в России. Анонсированный концерт в Санкт-Петербурге действительно исчез из афиши на сайте исполнительницы, остались только билеты на концерты Лорак в Германии.

Сама певица, которая с начала спецоперации на Украине не высказала свою позицию, не делала никаких официальных заявлений. На страницах Лорак в соцсетях тоже нет информации об отмене российских концертов. Но билеты на них по-прежнему продаются.

На сайте «Яндекс.Афиша» по-прежнему доступны билеты не только на концерт Ани Лорак в Петербурге, запланированный на 26 июня, но и на ноябрьские концерты в Барнауле, Новосибирске, Красноярске и Иркутске. На сайте самой Лорак указана информация только об осенних концертах Германии, где Лорак выступит в восьми городах. В интернет-архиве Wayback Machine сохранились ранние версии страницы, где концерты в РФ еще были на месте.

Источник: скриншот Web.archive.org

Депутаты Рады ранее предложили лишить Ани Лорак звания народной артистки Украины.

Ранее СМИ сообщили, что украинская певица Джамала, победившая на Евровидении-2016, якобы согласилась поступиться принципами и выступить в России за 15 тысяч евро.