Киркорова и Баскова захотели лишить почетных званий на Украине

На Украине предложили лишить почетных званий ряд артистов, среди которых Филипп Киркоров, Николай Басков и Светлана Лобода. С таким призывом к Владимиру Зеленскому обратился комитет Рады по гуманитарной и информационной политике, передало РИА «Новости».

В Раде призвали Зеленского лишить званий народного и заслуженного артистов Украины звезд эстрады и деятелей культуры, выступивших в поддержку спецоперации РФ.

Парламентарии составили перечень, в который включили восемь артистов. Помимо Киркорова и Баскова, в него вошли украинские певицы Светлана Лобода, Ани Лорак и Таисия Повалий, а также композитор Игорь Крутой, солист Мариинского театра Василий Герелло и режиссер Владимир Бортко.

В начале марта генпрокуратура Украины объявила о заочном аресте ряда российских артистов, в том числе Николая Баскова и Олега Газманова, пригрозив объявить их в международный розыск. В связи с незаконным преследованием Украиной деятелей культуры глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.