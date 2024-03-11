Знаменитости 11 марта 2024, 11:17 Уходит в армию? Рудченко объяснил, зачем Киркоров вышел в цветах военной формы Рудченко объяснил, зачем Киркоров вышел в свет в цветах военного камуфляжа Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Певец Филипп Киркоров вышел в свет в наряде в цветах военного камуфляжного костюма, после того как отправился к солдатам в гуманитарную поездку. Продюсер Павел Рудченко рассказал, зачем поп-король мог решиться на подобный поступок в беседе с «Утро.ру».

Продюсер подчеркнул, что артист с помощью такого образа решил послать сигнал тем, кто имеет особый авторитет в обществе и был возмущен одеждой певца на скандальной на «голой» вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой.

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«Может, пытается показать, что понимает происходящее, осознал. Чтобы те, кто наблюдает за этим, получили этот месседж», — предположил Рудченко.

Продюсер добавил, что удивляться нечему: Киркоров обещал исправиться после скандала и вести себя сдержаннее. Своим поведением он вызывал бы отвращение к себе, если бы не отказался от гламурных нарядов, за которые его критиковали.

При этом публика увидела в наряде артиста неоднозначный посыл: кто-то выразил мнение, что Киркорова отправляют в армию; а другие — что знаменитость надел костюм в качестве насмехательства.

Ранее Киркоров попросил режиссера Жору Крыжовникова снять его в сериале «Слово короля».