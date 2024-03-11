Знаменитости 11 марта 2024, 10:52 Киркоров попросил Крыжовникова снять его в «Слове пацана» Киркоров попросил Крыжовникова снять его в сериале «Слово короля» Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певец Филипп Киркоров обратился к режиссеру Жоре Крыжовникову во время вступления в шоу «Звезды», попросив дать ему роль в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте», но на свой лад. Видео появилось на платформе «VK видео».

Артист предложил снять его в новых сериях сериала. Киркоров подчеркнул, что второй сезон стоит назвать «Слово короля. Стразы на асфальте».

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Кроме того, певец похвалил картину режиссера и назвал ее «бомбической», а также выделил актера Никиту Кологривого, который играл Кащея, отметив, что он «классный» и «харизматичный».

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» прошла 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Крыжовников заявил, что про лихие 90-е можно снять много интересных историй, однако сейчас он поставил на паузу «Слово пацана».

Ранее продюсер Павел Рудченко засомневался в том, что Киркоров запоет патриотические песни.