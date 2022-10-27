Угроза проверки нависла над Собчак из-за израильского паспорта | 360°

Знаменитости 27 октября 2022, 14:09 Угроза проверки нависла над Собчак из-за израильского паспорта РИА «Новости»: Собчак в России может грозить проверка из-за израильского паспорта РИА "Новости"

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Журналистке Ксении Собчак в России может грозить проверка из-за имеющегося у нее паспорта гражданки Израиля. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Поводом для проверки, вероятно, станет факт наличия израильского паспорта, если журналистка не уведомляла об этом миграционную службу.

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«Да, в отношении Собчак может быть начата доследственная проверка, а если будет установлен факт преступления, то ее может ждать уголовная ответственность», — сказал источник.

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Если же выяснится, что телеведущая скрывала второе гражданство, ее могут привлечь к уголовной ответственности по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства. Санкции статьи предусматривают обязательные работы до 400 часов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала побег Собчак, отметив, что телеведущая лицемерно высмеивала тех, кто задавал вопрос о наличии паспорта другой страны.

Полгода назад газета Haaretz написала о получении Собчак израильского паспорта. По информации издания, гражданство Израиля получил и сын телеведущей. Дедушка журналистки по материнской линии, а также отец ее ребенка Максим Виторган — евреи, уточнил «Царьград».